Altenburg

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag wurde ein 41-jähriger Autofahrer in der Leipziger Straße von der Polizei mit seinem Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von etwa 1,5 Promille festgestellt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Der Herr war anscheinend unbelehrbar, sodass er knappe zwei Stunden später erneut von den Beamten hinterm Steuer erwischt wurde. Auch hier lag sein Atemalkohol bei über 1,5 Promille, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten stellten daraufhin beide Fahrzeugschlüssel sicher.

Von ovz