Jens Engert ist der letzte traditionelle Schuster in Altenburg. Der 57-Jährige hat seinen Beruf noch zu DDR-Zeiten erlernt, Mitte der 90er-Jahre den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und betreibt heute zwei Läden – einen in Altenburg und einen in Meuselwitz. Und so manchen kuriosen Auftrag hat er schon bekommen.