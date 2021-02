Polizei fasst falsche Spendensammler in Gößnitz

Gößnitz

Am Dienstag gegen 11 Uhr sprachen zwei Männer (53 und 18) und eine Jugendliche (15) in der Altenburger Straße mehrere Passanten an und versuchten, mit Listen Spenden für einen Verein zu sammeln. Dabei sprachen sie einen 72-jährigen Mann an, lenkten ihn ab und entwendeten unbemerkt aus dessen Geldbörse Bargeld sowie eine Geldkarte. Als die drei Sammler aus Osteuropa die herannahenden Polizeibeamten erblickten, entledigten sie sich des Beutegutes. Das Trio konnte jedoch gefasst werden, und der 72-Jährige erhielt seine zuvor gestohlenen Gegenstände zurück, teilt die Polizei mit.

In diesem Zusammenhang wird nochmals vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Die Betrüger sprechen häufig in Fußgängerzonen oder an Einkaufszentren Passanten mit einer gefälschten Spendenliste an und behaupten, für einen gemeinnützigen Verein Geld zu sammeln. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, so die Polizei.

Von LVZ