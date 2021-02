Polizei findet Drogen nach Ruhestörung in Altenburg

Altenburg

Zufallsfund bei Routineeinsatz: Die Polizei hat bei einem Ruhestörer in Altenburg-Nord Drogen gefunden. Demnach rückten Beamte am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in die Albert-Levy-Straße aus, um gemeldeten Lärm auf den Grund zu gehen, hieß es in einer Meldung von Sonntagvormittag. Dabei traf man mehrere Personen in einer Wohnung an und stellte schließlich die Nachtruhe her.

Weil während des Einsatzes typischer Cannabisgeruch festgestellt wurde, durchsuchten die Beamten schließlich die Unterkunft des 44-jährigen Wohnungsinhabers, teilte die Polizei weiter mit. Dabei fand man bei dem Mann noch geringe Mengen Marihuana. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Drogen wurden eingezogen.

Von LVZ