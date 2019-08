Altenburg

Aufsehen am Vormittag am Altenburger Roßplan: Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, hielten Fahrzeuge an, überprüften Gefährte und Fahrer. Der Grund war schnell ausgemacht. „Wir führen derzeit an vielen Stellen im Landkreis allgemeine Verkehrskontrollen durch“, erklärte Polizeihauptkommissar Raik Bölke. Unter anderem in der Skatstadt, aber auch in Treben oder Schmölln habe man seit etwa 6.30 Uhr Kontrollstellen eingerichtet.

Vom Handy bis zur Drogenfahrt

Einen spezifischen Anlass hätten die Kontrollen nicht, so Bölke weiter. „Wir schauen nach allem möglichen, ob etwa der Gurt angelegt ist, ob am Steuer telefoniert wird oder ob am Fahrzeug Mängel bestehen.“ Und bis zum frühen Vormittag waren etwa in Altenburg schon manche Verstöße zusammen gekommen. „Der Großteil bewegte sich dabei im Verwarngeldbereich. Zwei Mal haben Fahrer während der Fahrt ihr Handy genutzt, hinzu kommen zehn leichte Vergehen, etwa fehlende Verbandskästen und Fahren ohne Führer- beziehungsweise Fahrzeugschein“, zählt er auf. Allerdings seien auch schwerwiegendere Delikte festgestellt worden. „Wir hatten bereits einen Fall von Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss“, kann Bölke berichten.

Die Kontrollen sollen noch den gesamten Vormittag über andauern.

Von bfi