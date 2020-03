Polizei gelingt in Altenburg Schlag gegen mitteldeutsche Drogenszene

Altenburg

Bei einer Razzia gegen eine Drogenhändlerbande hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Altenburg acht Verdächtige festgenommen sowie Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Der Zugriff fand im Bereich Mittel- und Turnerstraße unweit der Destillerie- und Liqueurfabrik statt. Ein Fahrzeug wurde außerdem in der Weststraße durchsucht.

Mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch zivile Wagen, rückt die Polizei in der Mittelstraße Einfahrt Turnerstraße an. Quelle: Mario Jahn

Die Festgenommenen sind bis auf einen 50-Jährigen allesamt Jugendliche, wie die OVZ noch am Tatort von der Polizei erfuhr, einige mit Migrationshintergrund. Unter ihnen ist ein junge Frau. Nicht alle kommen aus Altenburg. Etwa die Hälfte stammt aus dem Raum Zwickau und Chemnitz.

Drei Festgenommen werden von Polizeikräften bewacht. Quelle: Mario Jahn

Deshalb waren am Einsatz auch Kripobeamte aus Sachsen beteiligt, die in Zusammenarbeit mit den Kräften aus dem Altenburger Land vorgingen. Aus diesem Grund war im Bereich der Festnahmen ein beachtliches Polizeiaufgebot versammelt, dabei auch eine Reihe von zivilen Fahrzeugen. Ein Spürhund aus Jena kam ebenso zum Einsatz.

Einige Kripobeamte kommen bei dem Einsatz auch aus Sachsen. Quelle: Mario Jahn

Für alle Festgenommenen werde Haftbefehl beantragt, hieß es. An Drogen wurde Crystal und Marihuana gefunden. Um welche Mengen es ist sich dabei handelte, sagte die Polizei nicht. Ebenso wurden keine Angaben darüber gemacht, wie und warum es zur Zusammenarbeit mit den sächsischen Kollegen kam.

Polizeifahrzeuge sperren währen der Razzia die Turnerstraße ab. Quelle: Mario Jahn

Bereits am Vormittag wurde ein Konsument und stadtbekannter Kleindealer in der Geraer Straße gesehen, wie er in die Turnerstraße einbog. Offenbar hatte sich in der Szene die Drogenlieferung bereits herumgesprochen.

Ein Täterfahrzeug aus dem Landkreis Leipzig wird in der Weststraße durchsucht. Quelle: Mario Jahn

Von Jens Rosenkranz