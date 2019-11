Altenburg/Lödla/Meuselwitz

Ein Lagerraum eines Geflügelverkaufes in Lödla war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei berichtete, sind dort unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend eingestiegen und haben mehrere Gasflaschen entwendet. Der Einbruch wurde am Samstag bemerkt. Zeugen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Ermittlungen gegen Autofahrer

Ermittlungen laufen darüber hinaus gegen drei Autofahrer, die am Wochenende unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Bereits am Freitag gegen 22.30 Uhr erwischten die Polizeibeamten eine 20-Jährige in der Zeitzer Straße in Meuselwitz, die berauscht hinterm Lenkrad ihres Fords saß und zudem eine geringe Menge Cannabis bei sich hatte. Auch am Samstagabend wurde die Polizei bei Verkehrskontrollen fündig: Ein 18-jähriger VW-Fahrer in Altenburg und ein 29-Jähriger im Skoda in Schmölln wurden positiv auf den Konsum von Drogen getestet.

Von OVZ