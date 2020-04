Altenburg/Schmölln

Die Kontaktverbote in Corona-Zeiten stoßen zum Teil auf Ignoranz: Die Altenburger Polizei musste am Wochenende mehrere Partys auflösen. Am Sonnabend erhielten die Beamten einen Hinweis, dass sich mehrere Personen im Rahmen einer Feierlichkeit zusammengefunden haben sollen. Als die Polizei gegen 20 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Altenburg eintraf, bestätigte sich der Sachverhalt: Acht Personen im Alter von 15 bis 53 Jahren hatten sich dort versammelt. Den Personen, die nicht vor Ort wohnen, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen sie laufen zudem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Laut Thüringer Bußgeldkatalog beträgt der Regelsatz für Vergehen dieser Art 200 Euro – pro Person. Bei mehr als sieben Leuten wird aus der Ordnungswidrigkeit eine Straftat.

Elf Erwachsene, zehn Kinder

Wegen eines ähnlichen Verstoßes kamen Polizeibeamte bereits am Freitagabend zum Einsatz. In der Schmöllner Ortslage Braunshain hatten sich mehrere Personen zusammengefunden. Insgesamt elf Erwachsene sowie zehn Kinder wurden dort gegen 18 Uhr zusammen angetroffen. Auch bei diesem Einsatz stellte sich heraus, dass die Personen nicht zu einem Hausstand gehörten. Sie mussten daraufhin die Heimreise antreten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Anzeige

Von OVZ