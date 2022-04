Polizei schnappt Sprayer in Altenburg auf frischer Tat

Altenburg

Schneller Fahndungserfolg für die Altenburger Polizei: In der Nacht zum Donnerstag gelang es den Beamten, mehrere Sprayer, die in der Skatstadt unterwegs waren, auf frischer Tat zu stellen.

Bereits gegen 2.10 Uhr in der Nacht waren die Beamten erstmals von einem Zeugen informiert worden, dass eine Gruppe unbekannter Täter mehrere Graffitis in der Torgasse gesprüht hatte. Vor Ort konnte die Polizei insgesamt 17 Schriftzüge – sogenannte „Tags“ – an der Fassade eines Schulgebäudes feststellen. Den Tätern gelang jedoch vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht.

Als die Polizei gegen 5.55 Uhr ein weiteres Mal alarmiert wurde, dass Sprayer in der Neugasse am Werk seien, konnten drei mutmaßliche Täter – 15, 16 und 17 Jahre alt – gestellt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauerten am Donnerstag noch an. Ob und inwieweit zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, soll nun ergründet werden, teilte die Polizei mit.

Von LVZ