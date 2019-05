Rositz

Manchmal hilft Gevatter Zufall bei der Jagd nach Straftätern. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging ihr tags zuvor in Rositz ein 31-Jähriger ins Netz, der per Haftbefehl gesucht wurde. Zum Verhängnis wurde dem Mann am Samstagfrüh ein nicht angelegter Sicherheitsgurt, weswegen er gegen 7 Uhr mit seinem VW auf der Straße Am Wasserturm von einer Streife angehalten wurde. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass er wegen eines Haftbefehls gesucht wird.

Doch damit nicht genug. Denn zu allem Überfluss hatte der 31-Jährige auch noch ein verbotenes Messer dabei und stand während der Autofahrt unter dem Einfluss von Methampethamin sowie Cannabis. Als die Beamten deswegen anschließend noch seine Auto und schließlich seine Wohnung durchsuchten, fanden sie noch mehr Drogen. So kamen zu dem Haftbefehl und dem Gurtverstoß weitere Ermittlungsverfahren hinzu, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Von OVZ