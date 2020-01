Meuselwitz/Rositz/Altenburg

Gleich mehrere Fahrer im Altenburger Land müssen seit dem vergangenen Wochenende mit Verfahren gegen sich rechnen. Insgesamt vier Mal gingen der Polizei zwischen Samstag und Sonntag Alkohol- oder Drogensünder ins Netz.

Drogenfahrten in Meuselwitz und Rositz

Am Samstagmittag stoppte die Polizei gegen 11.50 Uhr einen VW-Lkw in der Luckaer Straße in Meuselwitz. Wie sich im Zuge der Kontrolle herausstellte, hatte der 29-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Meth oder Amphetaminen am Steuer Platz genommen – ein Drogenvortest fiel positiv aus, teilt die Polizei mit. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss war am späten Samstagabend ein junger Mann in Rositz unterwegs. Als die Beamten den VW des 18-Jährigen gegen 23.50 Uhr in der Waltersdorfer Straße stoppten und kontrollierten fiel auch hier ein Vortest auf Meth/Amphetamine positiv aus. Nach einer Blutentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

Erfolgreiche Kontrollen in Altenburg

Drogen waren schließlich auch bei zwei Fällen in Altenburg im Spiel. Dort hielten die Beamten gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen einen VW in der Wettiner Straße an. Am Steuer saß ein 18-Jähriger, der im Zuge der Kontrolle ebenfalls positiv auf Meth/Amphetamine getestet wurde. Der junge Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen, teilt die Polizei mit.

Gleiches gilt für eine 18-Jährige, die gegen 22.20 Uhr am Sonntagabend in der Knauschen Straße ins Visier der Beamten geriet. Die junge Frau hatte – ebenfalls unter Drogen stehend – am Steuer ihres Seat Platz genommen. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Von OVZ