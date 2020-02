Schmölln

Ein Hochzeitspaar saß nach seiner Trauung in Schmölln auf dem Standesamt fest. Das Paar hatte sich am Samstag das Ja-Wort gegeben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Kurz darauf stellten die frisch Vermählten jedoch fest, dass sie versehentlich eingeschlossen wurden. Beamte der Polizei suchten den Schlüssel und veranlassten dann, dass das Paar auf „freien Fuß“ gesetzt wurde und zur Feier mit seinen Gästen konnte. Nähere Angaben, wie es zu dem Vorfall kam, machte die Polizei nicht.

Von ovz