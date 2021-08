Polizei stellt Exhibitionisten in Altenburg

Altenburg

Polizeibeamte haben am Montag einen 64 Jahre alten Mann gestellt, nachdem er zum zweiten Mal an diesem Tag wegen exhibitionistischer Handlungen in Altenburg auffiel. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Mann sowohl vor einem Schaufenster in der Straße Hinter der Waage als auch in einer Gartenanlage in der Zwickauer Straße und manipulierte hier für Zeugen sichtbar an seinem entblößten Glied.

Die alarmierten Beamten schnappten den 64-Jährigen, als dieser flüchten wollte. Zeugen, die Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können werden gebeten, sich unter Tel. 0365 8234 1465 an die KPI Gera zu wenden.

Von LVZ