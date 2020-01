Lucka/Meuselwitz

Gleich zwei Verkehrssünder hat die Polizei am Donnerstag im Norden des Landkreises im Zuge von Kontrollen aus dem Verkehr gezogen.

Toyota-Fahrer mit 1,7 Promille erwischt

So stoppten die Beamten am Donnerstag um 19.50 Uhr im Luckaer Bischofsweg einen Toyota. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 36-jährige Fahrer freiwillig einen Atemalkoholtest ab. Das Ergebnis: Der Mann hatte 1,7 Promille Alkohol im Blut, teilt die Polizei mit. In der Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Delinquenten sichergestellt.

BMW-Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Bereits am einige Stunden zuvor wurden die Beamten auch bei einer Kontrolle in Meuselwitz fündig. Um 14 Uhr kontrollierten sie auf der B 180 einen BMW. Bei einem Drogenvortest stellte sich heraus, dass dessen 31-jähriger Fahrer unter dem Einfluss von Methamphetamin am Steuer saß. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizei mit.

Von OVZ