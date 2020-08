Polizei stoppt betrunkene Radfahrer in Altenburg und Meuselwitz

Altenburg/Meuselwitz

Alkoholisiert am Lenker: Gleich zwei Mal griff die Polizei bei Kontrollen am Freitag im Landkreis Radfahrer auf, die sich betrunken auf ihr Gefährt geschwungen hatten.

So fiel den Beamten gegen 21.20 Uhr in der Kauerndorfer Allee in Altenburg ein Fahrradfahrer auf, der eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Bei der anschließenden Kontrolle bewies ein Atemtest, dass der 53-Jährige mit 1,73 Promille unterwegs war. In der Folge wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Anzeige

Meuselwitzer schießt den Vogel ab

Noch tiefer ins Glas geschaut hatte daneben ein Mann in Meuselwitz, den die Beamten gegen 21.17 Uhr stoppten und kontrollierten. Zuvor hatte der 44-Jährige in Schlangenlinien die Altenburger Straße überquert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Auch dieser Delinquent durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen wurden zudem entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Von OVZ