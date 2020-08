Polizei stoppt mehrere Alkohol- und Drogenfahrten im Altenburger Land

Altenburger Land

Wie die Polizei mitteilt, mussten die Beamten am Wochenende im Landkreis gleich mehrere Fahrten unter Alkohol und Rauschmitteln unterbinden.

Einsätze in Wintersdorf und Altenburg

Am Samstag wurden zunächst in Wintersdorf zwei E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der Alkoholtest ergab bei einem 32-Jährigen dabei 0,7 Promille, seine 36-jährige Begleiterin hatte 0,62 Promille im Blut.

Anzeige

In der Nacht zum Sonntag griffen Beamte dann einen 34-jährigen Fahrer aus Neukieritzsch in der Johannisstraße auf. Bei der Kontrolle gegen 0.30 Uhr zeigte sich, dass der Mann unter Einfluss von Amphetaminen am Steuer seines Skoda Platz genommen hatte.

Weitere LVZ+ Artikel

Sturzverletzungen sorgen für Kontrolle

Am frühen Sonntagmorgen um 2.20 Uhr stoppte die Polizei dann in Kotteritz einen 38-jährigen Radfahrer. Der Mann war den Beamten zuvor wegen deutlicher Verletzungen und Schürfwunden aufgefallen, die er sich – so der Verdacht – wohl bei einem Sturz zugezogen hatte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,09 Promille.

Tochter verweigert Mitfahrt

Trauriger Höhepunkt war dann am Samstag gegen 15.45 Uhr ein Fall in Brandrübel. Dorthin war ein 39-jähriger Gößnitzer mit seiner Tochter zum Baden gefahren und wollte schließlich die Heimreise antreten. Die 7-Jährige verweigerte allerdings die Autofahrt mit dem Vater. Als die Beamten den Mann kontrollierten stellte sich heraus, dass er einen Alkoholwert von 2,99 Promille aufwies. Sein Führerschein wurde sofort eingezogen, die Tochter unbeschadet der Mutter übergeben.

Von OVZ