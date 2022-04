Lödla

Mehr als einen Monat nach einem räuberischen Diebstahl in Lödla sind die Täter noch nicht gefasst. Die Polizei startete am Montag deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung. Gesucht werden zwei Männer, die am 23. Februar kurz vor 4 Uhr eine Verkäuferin in der Shell-Tankstelle in der Lödlaer Chaussee in Schrecken versetzt und zudem hohen Sachschaden angerichtet haben.

Einer der beiden hatte mit einem Feuerlöscher gegen die verschlossene Glasschiebetür der Tankstelle geschlagen und sich so Zutritt verschafft. Aus einem Regal entnahm er anschließend Bierflaschen und ging. Die Verkäuferin lief ihm nach, wurde jedoch von dem Mann, der noch immer den Feuerlöscher trug, bedroht. Glücklicherweise wurde sie nicht körperlich verletzt. Der Unbekannte randalierte noch auf dem Tankstellengelände und beschädigte eine Zapfsäule. Gemeinsam mit seinem Begleiter und dem Beutegut entfernte er sich in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, die beiden Männer zu stellen.

Polizei veröffentlicht Bildmaterial

Der Randalierer ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, mit dunklem Basecap.

Der Kriminalpolizei in Altenburg liegen nun Videosequenzen und Bildausschnitte der Überwachungskamera vor, die den Täter zeigen. Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können oder Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthaltsorten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden.

Von LVZ