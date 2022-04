Altenburg

Schon wieder haben Randalierer an der Altenburger Brüderkirche Spuren hinterlassen. Der Schaukasten der evangelischen Kirchgemeinde in der Brüdergasse wurde beschädigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tatzeit liege zwischen Sonntag, 13.45 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr. Erst im November vergangenen Jahres war der Schaukasten zerstört worden. Damals hörten die Teilnehmenden einer Abendveranstaltung im Luthersaal draußen ein lautes Scheppern. Sie fanden jedoch nur Holz, Steine und Scherben, der oder die Täter waren schon weg.

Auch diesmal ist der Täter unbekannt. Die Polizei in Altenburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 4710.

Am vergangenen Wochenende demolierte ein Steinewerfer ein Auto auf dem Hof hinter der Brüderkirche. Der Mann wurde gefasst.

Von LVZ