Polizei sucht mit Videoaufnahmen nach Tankstelleneinbrecher von Meuselwitz

Meuselwitz

Nach einem bereits Ende August stattgefundenen Einbruch in eine Tankstelle in Meuselwitz hat die Polizei nun Videoaufnahmen der Tat veröffentlicht – und in diesem Zusammenhang erneut Zeugen der Tat aufgerufen, sich zu melden.

Im konkreten Fall hatte sich am 24. August gegen 2 Uhr in der Nacht ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tankstelle in der Altenburger Straße verschafft. Dabei verursachte der Mann nicht unerheblichen Sachschaden. Im Inneren stahl er schließlich mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete anschließend per Fahrrad in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach dem Flüchtigen konnte der Mann nicht gestellt werden, so die Polizei.

Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ