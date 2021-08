Polizei verfolgt betrunkenen Rowdy durch Altenburg: Nervenprobe für Passanten und Einsatzkräfte

Altenburg

Einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst löste am Samstagnachmittag ein betrunkener Mann in der Altenburger Innenstadt aus. Zunächst erreichten die Polizei Notrufe, dass ein Mann vor einem Restaurant an der Baderei auf Passanten einschlagen soll. Nachdem sich gleich mehrere Streifenwagen auf den Weg machten, flüchtete der Angreifer über die Wallstraße in Richtung der Blauen Flut.

Polizeibeamte verfolgten ihn, versuchten den Täter festzunehmen, doch dieser leistete erheblichen Widerstand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dadurch gelang es dem Mann, sich loszureißen. Der 47-Jährige versuchte schließlich durch ein Gebüsch zu entkommen, stürzte dabei jedoch über eine Betonmauer rund drei Meter in die Tiefe und blieb bewusstlos im Bachlauf der Blauen Flut liegen.

Betrunkener flüchtet trotz Verletzungen

Das führte nun dazu, dass die Feuerwehr zur Bergung und ein Notarzt alarmiert wurden. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte kam der Mann jedoch wieder zu Bewusstsein und versuchte, im Betonkanal des Gewässers weiter zu flüchten – trotz seiner erlittenen Verletzungen. Als er wenige Meter weiter auf die ersten Rettungskräfte traf, wollte er diese ebenfalls angreifen.

Mehrere Beamte waren schließlich nötig, den überaus aggressiven Betrunkenen zu überwältigen und festzunehmen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, berichtete die Polizei. Während des Einsatzes musste die Wallstraße für den Verkehr voll gesperrt werden.

Der 47-jährige Delinquent hat sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte strafrechtlich zu verantworten.

