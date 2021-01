Altenburg

Die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera verzeichnete in vergangenen Tagen mehrere betrügerische Telefonanrufe mit Corona-Bezug. Dabei wurden vornehmlich ältere Personen von einem vermeintlichen Arzt oder von angeblichem Klinikpersonal angerufen.

Die Anrufer gaben jeweils vor, dass ein Angehöriger mit Covid-19-Erkrankung im Sterben liege. Um den angeblich Erkrankten zu helfen, könnten kostenpflichtige Medikamente organisiert werden. Die Angerufenen wurden dabei aufgefordert, einen fünfstelligen Geldbetrag zu bezahlen.

Polizei rät zur Vorsicht

Wir die Polizei am Montag berichtete, kam es in keinem der Fälle zu einer Geldübergabe, so dass kein Vermögensschaden entstand. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Betrugsmasche weitertreiben. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich vor diesen Betrügern, die Notsituationen von Angehörigen erfinden und so versuchen, an Geld zu kommen. Keinesfalls dürfe auf die Forderungen der Anrufer eingegangen oder persönliche Daten an unbekannte Personen herausgegeben werden. „Beenden Sie derartige Telefonate sofort, halten Rücksprachen mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen und verständigen Sie die Polizei“, rät die LPI Gera.

