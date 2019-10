Altenburg

In den vergangenen Wochen meldeten sich immer wieder Geschädigte auch aus dem Altenburger Land bei der Polizei, die von unbekannten Tätern telefonisch kontaktiert und über einen angeblichen Lottogewinn informiert wurden. Um das Geld ausbezahlt zu bekommen, sollten die vermeintlichen Gewinner Geldkarten, so von Google Play, Steam oder ITunes, im meist vierstelligen Betrag kaufen und dem Anrufer übergeben bzw. den darauf befindlichen Code übermitteln. Die Polizei warnt deswegen ausdrücklich davor,auf derlei Forderungen einzugehen. Am besten sei es, einfach aufzulegen und die Polizei zu informieren.

Von OVZ