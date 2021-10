Ponitz

Wieder ist im Altenburger Land ein Kleingärtner während der Grundstückspflege bestohlen worden, weil ein Dieb die Gelegenheit zur schnellen Beute ergriff. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der jüngste Vorfall dieser Art in der Gartenanlage „Morgensonne“ am Pfarrberg. Ein Unbekannter nutzte am Samstagnachmittag die offenstehende Gartenlaube, um in das Gebäude zu gelangen und dort aus dem Rucksack des Eigentümers die Geldbörse samt Inhalt zu entwenden. Dabei ließ er sich von der Anwesenheit des Gartenpächters offenkundig nicht stören. In der Vergangenheit sind bereits zahlreiche solcher Diebstähle angezeigt worden, berichtet die Polizei. Mehrfach sei dabei auch die Gartenanlage „Morgensonne“ das Ziel der Langfinger gewesen. Bislang habe der Täter aber nicht ermittelt werden können. Die Polizei appelliert nochmals, Wertgegenstände nicht offen sichtbar liegen zu lassen.

Von LVZ