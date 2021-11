Altenburg

Ein Konflikt zwischen campierenden Jugendlichen und einem Anwohner ist am Samstagnachmittag in Altenburg-Südost in einen Gewaltausbruch eskaliert. Laut Polizeiangaben hatte eine Gruppe Jugendlicher auf einer Treppe vor Wohnhäusern in der Käthe-Kollwitz-Straße gesessen und Getränke konsumiert. Einen 68-jährigen Anwohner brachte das derart in Rage, dass er die jungen Leute aufgeregt zu vertreiben versuchte. Und noch während die Gruppe alles zusammenpackte, kam der Rentner mit einer Axt zurück und schlug einem der Jungs mit der stumpfen Seite auf die Schulter. Das Opfer trug Verletzungen davon. Erst die alarmierte Polizei konnte den Senior entwaffnen. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von LVZ