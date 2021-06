Lucka

Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einer Gartenanlage in Lucka: Die Beamten durchkämmten gegen 15.15 Uhr die Parzelle eines 47-Jährigen und wurden fündig. Der Mann hatte in einem nicht einsehbaren Gewächshauszelt sechs Cannabispflanzen gezüchtet. Die Polizei stellt die Gewächse sicher, ebenso rund 20 Gramm bereits getrocknete Cannabisblüten und mehrere Betäubungsmittelutensilien. Der 47-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Verfahren rechnen.

Von LVZ