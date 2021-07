Ponitz

Offensichtlich unbemerkt gelangte ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag in den Garten einer 63-Jährigen in der Gartenanlage Am Pfarrberg in Ponitz. Während die Frau im Garten arbeitete, betrat der Dieb die offenstehende Laube und stahl Handy und Geldbörse, berichtete die Polizei. Anschließend gelang dem Dieb unerkannt die Flucht. Die Tatzeit liegt zwischen 13.15 und 13.45 Uhr.

Die Altenburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Hinweisgebern. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 03447 4710 zu melden.

Von LVZ