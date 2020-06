Altenburg

An einem Altenburger Supermarkt hat es am Freitagabend eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Wie Zeugen berichteten, kam dabei vor dem Kaufland in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Messer zum Einsatz, wodurch mindestens eine Person verletzt wurde und medizinisch behandelt werden musste. Den Berichten zufolge, die wenig später auf Facebook heiß diskutiert wurden, sollen mehrere Männer ausländischer Herkunft einen Altenburger angegriffen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben.

Erfolgreiche Tätersuche in Altenburg-Südost

„Am Kaufland gab’s ne Stecherei und sie suchen die Täter“, schrieb eine Frau dazu auf Facebook, was dort wenig später mehrfach bestätigt und insgesamt über 150-mal kommentiert worden war. Die Angaben darüber, wie viele Angreifer es gewesen sind, variieren jedoch. Während eine Zeugin von fünf Männern sprach, erklärten zwei Zeuginnen, es seien vier gewesen. Unklar ist zudem, wann sich der Angriff ereignete, welchen Anlass und welchen Hintergrund er hatte.

Fest steht nur, dass es im Anschluss daran einen größeren Polizeieinsatz im Umfeld der Tat gab. Da Zeugen berichteten, dass die mutmaßlichen Täter in Richtung Pappelstraße geflohen seien, machten sich mehrere Beamte mit Streifenwagen im Stadtteil Südost auf die Suche nach ihnen. Mit Erfolg: Gegen 21.30 Uhr konnten die Gesuchten dort gestellt werden. Dabei soll mindestens eine Person festgenommen worden sein. Aber auch hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen. Sie reichen von einem Festgenommenen über drei bis hin zu vier.

Kritik an Informationspolitik der Polizei

Die Polizei trug bisher nicht zur Klärung bei. Sie vermeldete den Vorfall am Wochenende nicht. Auf eine entsprechende OVZ-Anfrage vom Montag liegt bislang keine Antwort vor. Eine Informationspolitik, an der sich in Altenburg zunehmend Kritik entzündet. „Schon kurios, dass es eine polizeiliche Pressemeldung von einem Delikt am Sonnabend gibt, die Tat vom Freitag jedoch nicht erwähnt wird“, kommentierte dies ein Mann auf Facebook. „Das ist doch schon wieder sehr merkwürdig“, antwortete ihm der nächste Nutzer.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Polizei zunächst zwei größere Einsätze verschwiegen und diese nur auf OVZ-Anfrage veröffentlicht. Dabei handelte es sich um eine Vermisstensuchten samt Spürhund-Staffeln in Meuselwitz und um einen Einbruch bei Kaufland in Altenburg-Nord.

(Ein Update erfolgt, sobald weitere Informationen vorliegen.)

Von Thomas Haegeler