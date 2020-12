Lödla

In der Nacht zum Sonntag wurden mehrere Anwohner im Lödlaer Ortsteil Rödigen durch einen lauten Knall geweckt und riefen die Polizei. Den Beamten wurde erst von Schüssen, dann von einer Explosion berichtet, die sich am Dorfring ereignet haben soll. Als die Polizei vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass unbekannte Täter vermutlich mit Pyrotechnik oder einem Selbstlaborat eine Explosion herbeigeführt hatten. Zwei unter einem Carport abgestellte PKW wurden erheblich beschädigt, die Anwohner des angrenzenden Hauses blieben unverletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise, dass es im Vorfeld der Explosion einen Streit gegeben hat, der damit in Zusammenhang stehen könnte. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein, konnte die flüchtigen Täter allerdings nicht mehr aufgreifen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von OVZ