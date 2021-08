Altenburg/Zschechwitz

Am Rande von Altenburg treibt ein Pferdequäler sein Unwesen. Mehrfach sei eine Koppel in der Altenburger Ortslage Zschechwitz das Ziel von Angriffen gewesen, berichtet die Polizei.

Jüngster Vorfall: Am vergangenen Freitag kamen mehrere Polizeistreifen in Zschechwitz zum Einsatz, nachdem ein Täter kurz nach 23 Uhr eine Stute mit einem bislang unbekannten Gegenstand leicht verletzt hatte. Das Pferd stand auf einer Koppel an der Kreisstraße 206.

Als Zeugen den Mann bemerkten, flüchtete dieser in Richtung Ehrenberg zu einem Waldstück. Die hinzugerufene Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung ein, ließ sogar einen Polizeihubschrauber kreisen. Dem Täter sei jedoch unerkannt die Flucht gelungen.

Wiederholte Angriffe

Bereits am Wochenende vom 7. und 8. August hat es einen Angriff auf ein Pferd im Bereich Zschechwitz gegeben – laut Polizei wurden einem Pferd offenbar absichtlich Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass es in der Vergangenheit zu mehreren Angriffen ähnlicher Art kam.

Die Altenburger Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Bereich der Pferdekoppeln rund um Zschechwitz auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Der flüchtige Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, sportlich, war zur Tatzeit bekleidet mit dunkler Jacke und grüner Arbeitshose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03447 4710 entgegen.

Von LVZ