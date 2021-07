Lucka

Die Altenburger Polizei sucht nach Randalierern, die in Lucka eine Spur der Zerstörung hinterlassen haben. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, waren der oder die unbekannten Täter in der Nacht zum Dienstag in Lucka unterwegs. Sie brachen eine Garage am Schulplatz auf und verursachten Sachschaden. Zudem trieben sie ihr Unwesen in der Gartenstraße, wo sie eine Straßenlaterne mit einem Stein beschossen und außer Gefecht setzten. Besonders weitreichende Auswirkungen hatte die Manipulation an einem Schaltschrank in der Friedrich-Ebert-Straße: Die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt wurde ausgeschaltet.

Ob die Taten von einer oder mehreren Personen verübt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 4710.

Von LVZ