Am Rande des jüngsten „Montagsspaziergangs“ von Kritikern der Corona-Regeln kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Gegen mehrere Personen wird ermittelt. Erstmals wurden zudem Botschaften hochgehalten, die mit der Reichsbürgerszene in Verbindung gebracht werden.

Bei den jüngsten „Montagsspaziergängen“ in Altenburg liefen Polizeibeamte an der Spitze des Zuges. Am Rande des Protestmarsches wurden Schilder mit Botschaften gezeigt, die mit der Reichsbürgerszene in Verbindung gebracht werden. Quelle: Kay Würker