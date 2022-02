Altenburg

Am Großen Teich in Altenburg hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wollte eine 64-jährige Autofahrerin von der Käthe-Kollwitz-Straße nach links in die Teichvorstadt abbiegen. Dabei übersah sie eine Fußgängerin, die dort gerade die Straße überquerte. Der Opel erfasste die 57-jährige Passantin. Sie musste vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen hat es sich jedoch glücklicherweise nur um leichte Verletzungen gehandelt, berichtete eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera.

Von Kay Würker