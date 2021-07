Lehndorf

Schrecksekunde für einen Autofahrer auf der Bundesstraße 93 im Nobitzer Ortsteil Lehndorf: Plötzlich krachte ein Stein auf die Frontscheibe, ließ das Glas splittern. Wie sich herausstellte, kam das Wurfgeschoss von einem Fußgänger. Der 47-Jährige hatte sich am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr am Straßenrand aufgehalten, sich unvermittelt einen Stein gegriffen und diesen in Richtung eines ankommenden Mercedes geschmissen.

Glücklicherweise blieb der 54-jährige Autofahrer unverletzt und konnte die Polizei informieren. Die Beamten stellten den Steinewerfer, der einen offensichtlich verwirrten Eindruck machte, wie die Polizei berichtete. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an. Eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist bereits sicher.

Von LVZ