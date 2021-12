Polizeieinsatz bei Meuselwitzer Stadtratssitzung

Meuselwitz

In Meuselwitz liegen zunehmend die Nerven blank. So gab es im Rahmen der Stadtratssitzung am Mittwochabend im Kulturhaus Wintersdorf einen Polizeieinsatz. Das bestätigte die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera am Donnerstag auf Nachfrage und teilte weiter mit, dass dies aufgrund von Hinweisen im Vorfeld der Zusammenkunft geschehen sei.

Demnach rückten Beamte aus, „nachdem der Polizei durch eine Auskunftsperson mitgeteilt wurde, dass mit Bezug zur Stadtratssitzung in sozialen Netzwerken Unmutsäußerungen zur Kommunalpolitik getätigt wurden“, erklärte eine LPI-Sprecherin. Man habe aber „keine Störungen feststellen“ können. Die Polizei zeigte sich jedoch nicht im Sitzungssaal. Stattdessen ging eine Verwaltungsmitarbeiterin zum Eingang und teilte den Beamten mit, dass es keine Probleme gebe.

Hinweise beziehen sich offenbar auf Bürgerforum Meuselwitz

Nach LVZ-Informationen kamen die Hinweise aus der Stadtverwaltung selbst. Bei den „Unmutsäußerungen“ soll es sich vor allem um Beiträge im „Bürgerforum Meuselwitz“ und um Aufrufe des Administrators der Facebook-Gruppe, Daniel Peschek, zum Besuch der Stadtratssitzung handeln. „Geht hin, seid solidarisch“, schreibt Peschek etwa. „Gründe gibt es reichlich: Betreuungszeiten/Beiträge, Schulschließungen, Wassergebühren, Wahlverlauf/Abwahlverfahren.“

Auch wenn der Ton in Diskussionen dort mitunter rauer ist, gibt es mit Bezug zu Stadtratssitzungen oder Kommunalpolitik in aller Regel weder Beleidigungen, noch Aufrufe zu Gewalt oder Störungen.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz