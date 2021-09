Altenburg

Ein nackter und recht aggressiver Mann hat am Montag für Aufregung in der Geraer Straße gesorgt. Der 46-Jährige war gegen 11.40 Uhr aus seiner Wohnung auf die Straße gelaufen und hatte mehrere Passanten mit Faustschlägen attackiert. Zwei davon wurden verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben der Beamten war der Mann volltrunken und unbekleidet und befand sich darüber hinaus in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei konnte den 46-Jährigen fassen und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Von LVZ