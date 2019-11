Altenburg

Aufsehen am Freitagmorgen an der Altenburger Erich-Mäder-Schule: Seit den frühen Morgenstunden war dort die Polizei mit einem Großaufgebot präsent. Insgesamt acht Einsatzwagen waren rund um das Gelände postiert, auch Zivilfahrzeuge waren vor Ort. Beamte zeigten auf dem Gelände Präsenz, durchsuchten das Schulgebäude. Auch ein Polizeihund kam laut Augenzeugen zum Einsatz. Auf dem Areal, auf dem sonst Schultrubel herrscht, bot sich am Morgen eine gespenstische Stille.

Einsatz von langer Hand vorbereitet

„Der Einsatz startete kurz vor dem Unterrichtsbeginn“, bestätigte Katja Ridder, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera auf OVZ-Anfrage. Weitere Angaben zu den Hintergründen wollte Ridder zunächst nicht machen.

Der Einsatz, erklärte Schulamtsleiter Berthold Rader auf Anfrage, sei von langer Hand vorbereitet worden. Vor etwa zwei Wochen sei eine Drohung schriftlich in der Schule eingegangen. Sinngemäß lautete der Inhalt nach OVZ-Informationen „Ihr seid alle tot“. Umgehend habe man eine Krisensitzung mit Polizei, Schule und Schulamtsvertretern abgehalten. Schließlich habe man sich entschieden, den Unterricht am Freitag wie gewohnt abzuhalten. „Wir wollten damit ein Zeichen setzen“, so Rader.

Sicherheit der Schüler hatte oberste Priorität

Um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, hatte die Polizei seit dem Morgen umfangreiche Kontrollen im Gebäude und auf dem Gelände durchgeführt. Auch die Schüler seien beim Einlass ins Gebäude kontrolliert worden, erklärt Rader. „Eltern und Schüler waren Mitte der Woche über die Situation und den Einsatz informiert worden. Dabei wurde auch auf Verhaltensweisen im Fall einer Amoklage hingewiesen.“ Die abschreckende Außenwirkung durch den Großeinsatz sei beabsichtigt gewesen. „Die Sicherheit der Schüler und Lehrer hatte die ganze Zeit oberste Priorität“, betont Rader.

Wer genau die Drohung an die Schule richtete ist derzeit noch unbekannt. Auch ein mögliches Motiv des Schreibers ist unklar.

