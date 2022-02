Altenburg

Am Donnerstagnachmittag kam es um 15.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Altenburg. Wegen einer Auseinandersetzung dreier Fahrgäste konnte die S-Bahn Richtung Leipzig ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Streit endet in Körperverletzung

Laut Informationen der Landespolizeiinspektion Gera gerieten gegen 15.35 Uhr aus bislang unbekannter Ursache drei Fahrgäste in der Bahn in Streit. Dieser endete in einer Körperverletzung. Die Bundespolizei informierte die Beamten der Polizeiinspektion Altenburg. Diese trafen nur wenig später am Bahnhof ein und sprachen zunächst mit einem 51-jährigen Fahrgast. Dieser wirkte sehr aufgebracht und sprach davon, dass er von zwei Männern geschlagen wurde. Die Beamten durchsuchten die Bahn nach diesen beiden Personen -und wurden fündig.

Nachdem alle drei Männer von den Beamten auf den Bahnsteig gebracht wurden, wurde weiterhin lautstark diskutiert. Gegen die beteiligten Männer im Alter von 28, 32 und 51 Jahren wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Die anderen Fahrgäste verharrten zunächst im Zug, wechselten aber nach etwa 20 Minuten in eine andere S-Bahn in Richtung Leipzig, um die Fahrt fortzusetzen.

Von Yvonne Schmidt