Meuselwitz

„Insgesamt ist die Sicherheitslage in Meuselwitz gut“, konnte Andreas Pöhler gleich zu Beginn seiner Ausführungen feststellen. Der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Altenburger Land war am Dienstagabend nach Meuselwitz gekommen, um die Stadträte über die Kriminalitätsentwicklung in der Schnauderstadt zu informieren.

Wellenbewegungen bei der Deliktzahl

Eine Aussage, die nicht wenige zunächst überraschte, konkretisierte Pöhler doch bereits im nächsten Satz, dass die Gesamtzahl der Taten 2018 bei 645 gelegen habe – und damit um 143 höher als noch im Jahr zuvor. Gleichzeitig sei auch bei der Aufklärungsrate ein moderater Rückgang um 2,1 auf nunmehr 62,9 Prozent zu verzeichnen. Allerdings, schränkte der Polizeichef umgehend ein, böten die Zahlen keinen Anlass zu gesteigerter Sorge. „Die Entwicklung ist ein langjähriges Phänomen, findet immer in Wellenbewegungen statt“, erklärte er.

Das sei etwa beim Diebstahl, dem Schwerpunktdelikt im Bereich Meuselwitz, zu beobachten. Hier standen laut Pöhler 2018 insgesamt 215 Fälle, davon 143 Fälle von schwerem Diebstahl, zu Buche. 2017 wurden noch 124 (60) Delikte registriert, 2016 waren es indes deutlich höhere 223 (151) Fälle gewesen. „Man mag zwar eine kurzfristige Steigerung erkennen, im Mittel relativieren sich die Zahlen allerdings“, betonte er.

Seckendorff-Park und Hainbergsee werden bestreift

Ähnlich stellt sich laut Pöhler auch die Entwicklung in anderen Bereichen dar. So wurden im zurückliegenden Jahr 72 Sachbeschädigungen (2017: 71) in der Schnauderstadt gezählt. Daneben hätten die Beamten insgesamt 93 (101) Drogendelikte festgestellt. „Die Dunkelziffer ist aber aus meiner Sicht höher“, so Pöhler. Das liege nicht zuletzt darin begründet, dass man es gerade in Sachen Drogen bei den erfassten Fällen ausschließlich mit „Kontrollkriminalität“ zu tun habe.

Bewährt habe sich, dass der Seckendorff-Park als einer der Schwerpunkte in das Fußstreifenkonzept der PI aufgenommen wurde. Auch der Hainbergsee – jüngst vermehrt Ziel von Vandalen – solle künftig stärker überwacht werden. „Allerdings sind Bestreifungen nicht permanent möglich, unsere Kräfte sind endlich“, schränkte er ein.

Räte kritisieren Kontrolldichte

Ausführungen, die bei den Stadträten insgesamt auf positive Resonanz stießen. Ganz ohne Widerworte blieb Pöhlers Vortrag allerdings nicht. Insbesondere die hohe Kontrolldichte von vermeintlich kleineren Verstößen war den Räten fraktionsübergreifend ein Dorn im Auge.

„Leise Kritik“ wolle er schon äußern, so UWG/SPD-Chef Klaus-Peter Liefländer. Gerade Radfahrer würden sehr oft kontrolliert, aus Sicht der Bürger mit teils überzogener Härte. Vor allem die von Pöhler angeführte Einsatzunterstützungseinheit der Landespolizeiinspektion Gera trete dabei mitunter sehr autoritär auf. „Es entsteht der Eindruck, dass kleine Delikte äußerst strikt verfolgt werden, aber umgekehrt Personal, etwa für Fußstreifen, fehlt.“

Eine Analyse, der sich CDU-Fraktionschef Matthias Wittig anschloss. „Es ist schon ein Unterschied, ob zwei reguläre Beamte oder fünf in schwarzer Uniform kontrollieren“, mahnte er. Und Lutz Hempel (BfM) verwies auf seine Erfahrungen als Gastronom: „Zum Männertag etwa kommen heute kaum noch Gäste mit dem Rad. Geht von Rädern solch eine Gefahr aus, dass man die Kontrollen so steigern muss?“, wollte er wissen.

Polizei will Auftreten verbessern

Kritik, die Andreas Pöhler nicht unbeantwortet ließ. Grundsätzlich seien Trunkenheitsfahrten auf dem Rad Straftaten, die schon von Rechts wegen verfolgt werden müssten. Dabei gebe es allerdings keine Anweisung, hier gerade in Meuselwitz besonders oft und streng hinzuschauen. Trotzdem wolle er die Anmerkungen mitnehmen und intern auswerten. „Wir werden sehen, dass ein Stück weit ein Umdenken einsetzt und sich der Eindruck der Bürger ändert“, kündigte er an.

Von Bastian Fischer