PopArt in Altenburg-Nobitz: Designer Bernd Luz stellt erstmals in Ostdeutschland aus

Neuhausen ob Eck/ Nobitz

Die erste Ausstellung des Grafikdesigners Bernd Luz in Ostdeutschland führt den süddeutschen Künstler ins Altenburger Land, genauer gesagt in die Gemeinde Nobitz. Noch bis Sommer 2021 präsentiert das Museum Flugwelt Altenburg-Nobitz unter dem Titel „History of Aviation“ Collagen des PopArt-Künstlers zur Luftfahrtgeschichte (die OVZ berichtete).

Fliegereigeschichte statt Automobile

Eigentlich beherrschen Motive aus der Automobilwelt einen Großteil der Arbeiten des bildenden Künstlers aus Neuhausen ob Eck im Süden der Schwäbischen Alb. Der pandemiebedingte Wegfall von Ausstellungsmöglichkeiten Anfang des Jahres gibt dem 54-Jährigen jedoch Gelegenheit, sich einem schon länger anvisierten Thema zu widmen: den Meilensteinen und Pionieren der Luftfahrt. „Ich wollte schon seit zwei Jahren die Fluggeschichte machen. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto spannender wird es“, erklärt Bernd Luz im August anlässlich der Vernissage in der Flugwelt. Das Jahr 2020 steht für ihn ganz im Zeichen der Fliegerei.

Der Luftfahrtpionier Graf von Zeppelin ist in der Nobitzer Sonderausstellung in einem PopArt-Gemälde verewigt. Quelle: Mario Jahn

PopArt-Kunst, Werbeagentur und Ausbildungsbetrieb

Bernd Luz findet schon früh zur Kunst, arbeitet mit Öl und Acryl, entwirft Comics und Zeichentrick. „Ich habe viel gefilmt früher“, erzählt der Schwabe. Mit 20 Jahren gewinnt er mit einem Kurzfilm den ersten Preis der Schweizer Jugendfilmtage. Zwei Jahre zuvor kann er sogar die Filmrechte eines seiner zahlreichen Frühwerke an die Schweizer Rundfunkgesellschaft SRG verkaufen.

Die geografische Nähe seiner baden-württembergischen Heimat zur Schweiz beeinflusst den Arbeitsalltag des Künstlers bis heute. In Schaffhausen am Rhein unterhält er ein zweites Atelier. Luz ist ausgebildeter Chirurgiemechaniker, studierte Design und machte sich mit der Agentur „revoLUZion“ selbstständig. Er hat drei Angestellte, bietet neben seinem künstlerischen Schaffen Auftragsfotografie und Werbearbeiten an und ist Ausbildungsbetrieb für Mediengestaltung.

Von Liechtenstein und Kasachstan nach Nobitz

Mit der Spirit of St. Louis überquerte Charles Lindbergh 1927 als Erster im Nonstoppflug den Atlantik. Quelle: Mario Jahn

In den letzten sechs Jahren bestritt Bernd Luz über 100 Einzelausstellungen. Darunter sind wohlklingende Namen wie die 300-Jahr-Feier des Fürstentums Liechtenstein in Vaduz, das Dornier Museum Friedrichshafen am Bodensee, der Katharinenpalast in St. Petersburg, das Nationalmuseum von Kasachstan und der Konzertsaal der Wiener Sängerknaben.

In der Sonderausstellung in Thüringens einzigem Luftfahrtmuseum verewigt Luz mit seiner farbintensiven PopArt-Kunst auch zwei vereinseigene Flugzeuge: die zu DDR-Zeiten in Nobitz stationierte MiG-21 und den Seeaufklärer Breguet Atlantic. Die Collage des sowjetischen Abfangjägers wurde bereits vor der Vernissage für knapp 3000 Euro verkauft.

Bernd Luz stellt in Nobitz ebenso Kunstwerke zu Persönlichkeiten der Luftfahrtgeschichte aus – angefangen bei Leonardo da Vinci über die Gebrüder Wright und Otto Lilienthal bis zu Hugo Junkers und Manfred von Richthofen.

Die original Breguet Atlantic ist im Außengelände der Flugwelt Altenburg-Nobitz nicht zu übersehen. Quelle: Mario Jahn

Mixed Media Stil in fünf Schichten

Die Bilder sind im sogenannten Mixed Media Stil entstanden. Dabei bearbeitet Bernd Luz die auf dem Fußboden liegende Leinwand als Erstes mit Acrylfarbe. In den nächsten Schritten werden mehrfach übereinander liegende Schwarzbild-Collagen von historischen Originalzeichnungen und Textpassagen aufgebracht. Das erfordert intensive Recherchen zur Geschichte des jeweiligen Themas. „Ich schaue, wo ich alte Dokumente herbekomme. Manchmal fahre ich noch mal in ein Museum, um Fotos zu machen“, beschreibt Luz seine Herangehensweise.

Eine zweite Farbgebung mit Acryl schließt die aufwendige PopArt-Collage ab. Auf diese Weise entstehen vier bis fünf Ebenen auf der Leinwand, die erst nach ihrer Vollendung auf Holzrahmen aufgezogen wird. „Dadurch erhalten die Bilder mehr Tiefe“, meint Bernd Luz. Im Schnitt arbeitet er parallel an sechs bis sieben Werken. Für die Ausstellung in der Flugwelt wählte er aus Platzgründen die kleineren seiner Arbeiten zum Thema Luftfahrtgeschichte aus. Über einen QR-Code ist zu jeder Collage ein Film hinterlegt.

Der Sturzkampfbomber Ju 87 der Junkers-Werke Dessau ist Teil der PopArt-Ausstellung von Bernd Luz. Quelle: Mario Jahn

Die Sonderausstellung „History of Aviation“ kann im Oktober noch während der Öffnungszeiten des Luftfahrtmuseums Flugwelt Altenburg-Nobitz, am Flughafen 3 in Nobitz, jeden Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 10-17 Uhr besichtigt werden. Ab November ist die Besichtigung nur nach Vereinbarung möglich. Die neue Saison startet dann Anfang April 2021. Mehr Infos unter flugwelt-altenburg-nobitz.de

Von Dana Weber