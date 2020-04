Posaunenchor Göpfersdorf bringt Trost in Zeiten der Isolation

Göpfersdorf

Unter den aktuellen Einschnitten im gesellschaftlichen Miteinander leidet im Altenburger Land auch das religiöse Leben. Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen dürfen bis über Ostern hinaus nicht stattfinden und niemand weiß, wie lange diese Situation anhält.

Es braucht Mut zur allabendlichen Solotrompete

Um in dieser schwierigen Zeit musikalischen Zuspruch zu geben, rief der Posaunenchor Göpfersdorf Ende März zum Bläserdienst auf. „Ich möchte, dass wir als Kirchgemeinde ein Zeichen setzen“, erklärt Chorleiter Lutz Werner und spielt seit zwei Wochen allabendlich in seinem Hof auf der mittlerweile 100-jährigen Trompete. Das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ ist regelmäßig unter seinen zwei bis drei Stücken. Über Telefon und per E-Mail erhält er Resonanz aus dem Dorf. „Die Leute machen die Fenster auf und lauschen“, weiß Lutz Werner. Er würde sich wünschen, dass überall musiziert wird. Doch er weiß auch, dass es Mut braucht, solistisch aktiv zu werden, wenn man sonst ausschließlich im Ensemble spielt.

Choräle tönen aus drei Grundstücken

Am vergangenen Sonntag erklang in Göpfersdorf mehr als eine Trompete. Auch Posaune und Hörner waren weithin zu hören. Familienmitglieder von Lutz Werner hatten sich mit ihren Instrumenten paarweise und weit auseinandergezogen über drei Grundstücke verteilt. Unter freiem Himmel ertönten Choräle als musikalischer Ersatz für den Gottesdienst und lockten Nachbarn ans Fenster und auf den Balkon.

Der Wierataler Familienposaunenchor

Die Familienmitglieder sind gleichzeitig Bläser des örtlichen Posaunenchors. Alle haben ihr Instrument bei Lutz Werner erlernt. Er war es auch, der das Blechbläserensemble 1984 ins Leben gerufen hat. Schwager Markus Wachler, heute Trompeter und gestandener Landwirt, war damals mit sieben Jahren Werners erster Musikschüler im Dorf.

Markus Wachler (l.) hat sich mit Neffe Imanuel Werner zum Bläserdienst im Garten des Wachlerschen Bauerngehöftes postiert. Quelle: Andy Drabek

Ostertradition in tiefster Dankbarkeit

Seit 35 Jahren zieht die bläserbegeisterte Familie am Ostersonntag über die Dörfer des Kirchspiels Flemmingen und verkündet die Osterbotschaft. Die Tradition hat ihren Ursprung in tiefer Dankbarkeit. Familie Werner bangte 1984 um das Leben ihres ältesten Sohnes, der lebensgefährlich erkrankt war. Der heute 37-Jährige ist ebenfalls Mitglied im Posaunenchor und spielt Baritonhorn.

„Wir würden die Tradition gerne fortführen“, meint Lutz Werner mit Blick auf Ostersonntag. „Natürlich müssen wir die gegenwärtige Situation beachten. Wir sind da sehr bedacht, die Abstandsregeln einzuhalten.“ Das verbindende Element unter den Spielern wird die Musik sein.

