Posterstein

So schön waren die Kleiderder Burgherrinnen – da können die Kinder nur staunen. Zahlreiche Steppkes schauten sich am Mittwoch auf Burg Posterstein um, wo derzeit das Winterferien-Programm „Ritterlich schick“ läuft. Noch bis 1. März dreht sich dort alles um Kleidung im Mittelalter. Auf spielerische Art gehen die Kinder den Fragen nach, was zur Zeit der Ritter und Burgherrinnen modern und was praktisch war, welche Materialien für Kleidung zur Verfügung standen und welche Farben man trug.

Immer mittwochs finden um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr kleine Schatzsucher-Prüfungen statt – die nächsten am 19. und 26. Februar. Die Familienführungen dauern etwa 20 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht nötig, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Franziska Engemann, die das Projekt entwickelt hat und sich über die interessierten Kinder und Eltern freut. Zum Eintritt kommt pro Familie eine „Geisterkarte“ zum Preis von zwei Euro. Und während die Jüngsten auf Schatzsuche gehen, können sich die Großen die Ausstellung ansehen oder einen Kaffee trinken. An den Ferientagen ohne Führungen gibt es ein Rätsel zum Selberlösen.

Von ovz