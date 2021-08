Meuselwitz

Marco Müller, René Ludewig und Daniel Oehler: Die drei Namen stehen hinter der Haselbacher See Verwaltungs GmbH. Zusammen haben sie das Gelände rund um das Amphitheater und den Strand am Meuselwitzer Ufer gepachtet. Zehn Jahre gilt der Vertrag, es wird sich was verändern am See.

Dass die Pacht am Haselbacher See wechseln würde, stand bereits seit Monaten fest. Vergangenes Jahr wurde die seitens der Stadt Meuselwitz neu ausgeschrieben – der Zuschlag sollte an das beste Nutzungskonzept vergeben werden, das zu einer attraktiven Aufwertung des Geländes führen sollte. Vier Bewerber gab es, unter anderem die damalige Pächterin Nicole Knorr. Der Zuschlag ging jedoch an die neue Gruppierung um Müller, Ludewig und Oehler. Knorr blieb noch bis Mitte August, sorgte mit Thommys Imbiss für die Verpflegung am See, jetzt wurde alles an die neuen Pächter übergeben.

Haselbacher See hat Potenzial

Sie alle drei zu einem Ortstermin zusammen zu bekommen, ist allerdings schwierig. Sie sind nicht unbekannt in der Region, haben neben der Arbeit am See auch noch ihre alltäglichen Jobs. Daher kennt man sich auch schon viele Jahre, erzählen sie unisono – allerdings jeder im Einzelgespräch. In puncto Veranstaltungen – die soll es unter ihrer Regie vermehrt geben am Haselbacher See – und Organisation sind sie Profis. Müller hat einen Eventservice und weiß, wie Marketing geht, Oehler ist Fachmann in Sachen Gastronomie und Catering, Ludewig unter anderem DJ und organisiert Veranstaltungen. Die neue Konzeptionierung und die Arbeit auf dem Gelände am See sei für sie trotzdem nicht nur ein Nebenprojekt, deshalb seien sie auch zu dritt, erklärt Ludewig. Sie nennen es Kompetenzbündelung.

Die Idee, sich auf die Ausschreibung zu bewerben, war zunächst nur das – eine Idee. „Aber irgendwann wurde es konkreter und so ist es gewachsen, bis wir ein Konzept in der Hand hatten“, erzählt Daniel Oehler. „Wir sehen sehr viel Potenzial am See.“ Ein Potenzial, das auch richtiges Marketing nach vorne bringen soll.

Der Grat zwischen attraktivem und gut besuchtem Freizeit- und Kulturangebot, aber gleichzeitig familiärem Standort ist daher schmal. „Es soll nicht so werden wie beispielsweise am Cospudener See, wo in den letzten Jahren sehr viel ausgebaut wurde“, stellt Marco Müller klar. Dennoch soll der Haselbacher See keine große Unbekannte sein, sondern eher eine Alternative zu den überlaufenden Seen.

Neues „Strandrestaurant Zur Kogge“

Derzeit ist fast immer einer von ihnen draußen am Wasser. Sie wollen sehen, wo es gut läuft und wo nachgebessert werden muss. Das seien oft kleine Dinge, die den Besuchern nicht unbedingt auffallen sollen. Der Imbiss wie er war, ändert sich, heißt jetzt „Strandrestaurant Zur Kogge“. Neue Toiletten sollen kommen, damit diese Saison noch gut zu Ende gebracht wird. Betreiben werden sie das Strandrestaurant nicht selber. „Wir machen, was wir können. Und es heißt ja immer, Schuster bleib bei deinen Leisten“, bringt Oehler dazu ein. Die neue Betreiberin kennt er schon lange, auf sie sei Verlass.

Janet Bannert wird im Strandrestaurant für das Wohl der Gäste sorgen. Quelle: Andy Drabek

Gerüchte um die Pachtvergabe am See werden ausgeräumt

Gerüchte, wer künftig am See sein wird, gab es genügend. Eines davon trifft sie hart: Die Drei sollen die Ausschreibung unter anderem deshalb erhalten haben, weil private Kontakte von René Ludewig eine Rolle gespielt hätten.

„Es ist totaler Quatsch, die ersten Treffen wurden mit Herr Pick veranstaltet und es war eine Entscheidung des gesamten Stadtrates“, stellt Ludewig klar. „Wir haben unser Konzept gemeinsam eingereicht und so einfach, wie man sich das vorstellt, funktioniert das nicht, denn es ging noch durch den Kulturausschuss und den Bauausschuss!“ Alles andere als der offizielle Weg wäre auch nicht ihre Art und Weise, sagt Ludewig.

Und das Konzept? Was genau passiert jetzt am See, was steht den Besucherinnen und Besuchern bevor? Erstmal nur kleinere Dinge, wie beispielsweise eine Schranke für den Parkplatz, größere Hinweisschilder, die Installation neuer Toiletten, erzählt das Trio. Sie schauen beispielsweise, wie das mit dem Müll funktioniert, wo es hängt. „Es ist ein breit gefächertes Projekt und eine Herausforderung“, sagt Müller zum Thema Haselbacher See. Sie denken an Kinder- und Familienfeste, vielleicht mal ein Marktfest. Kulturveranstaltungen im Amphitheater, für Erwachsene wie Kinder – und die Erhaltung des Flairs, den Strand des Haselbacher Sees zur Erholung zu bieten. Manche Punkte stehen bereits fest in ihrem Konzept. Finanziert wird das alles von ihnen selber. Das Ziel ist es, das Gelände am See wirtschaftlich zu halten – leben können sie davon wohl nicht, sagen sie.

Was die Besucher und Besucherinnen am See künftig erwartet, wird mit dem kommenden Jahr konkreter. Bis Ende Februar müssen die Veranstaltungen mit den übrigen ansässigen Vereinen abgesprochen werden. Jetzt erstmal soll die Saison gut zum Ende gebracht werden.

Von Vanessa Gregor