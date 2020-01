Prämie ist gut für Schaf, Mensch und Natur

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund ist unter den Landwirten des Altenburger Landes nicht unumstritten. Die in ihrem Haus aufgelegte Prämie für das Halten von Schafen und Ziegen kommt aber gut an. Da muss nicht nach einem Haar in der Suppe gesucht werden, findet unser Autor.