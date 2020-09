Die Sparkasse Altenburger Land will sich von rund 6000 Prämiensparverträgen trennen. Die zum Abschluss in Aussicht gestellten Bonuszahlungen seien aus heutiger Sicht massiv unwirtschaftlich, so die Begründung. Die Verträge enthalten eine Klausel, die sie von denen anderer Sparkassen unterscheidet.