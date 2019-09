Praxisnahes Fachwissen in Hülle und Fülle in Oberarnsdorf

Oberarnsdorf

Die Maisernte auf den Feldern im Altenburger Land ist angelaufen. Regelmäßig, wenn die Pflanzen nahe der Reife sind, laden die Agrar T & P Mockzig und der Saatgutanbieter Agromais die Landwirte der Region zu einem Feldtag ein – in diesem Jahr erstmals gekoppelt mit einem Tag der Lehrlinge. Entsprechend viel los war in dieser Woche auf dem Versuchsschlag, der zu den von der Agrar T & P Mockzig bewirtschafteten Feldern gehört. An die 150 Bauern und angehenden Landwirte informierten sich umfassend und detailreich über den Mais.

Rund 150 Teilnehmer zählt der Maisfeldtag und Tag der Azubis in Oberarnsdorf. Quelle: Jörg Reuter

Ein essenzielles Futtermittel

„Er gehört zu den wichtigsten kommerziell genutzten Pflanzen. Es gibt nichts anderes, was so schnell wächst und gleichzeitig so viel Energie bringt“, erklärt Stefanie König, Gebietsleiterin für Thüringen bei Agromais im OVZ-Gespräch. Deshalb sei die Pflanze für kommerzielle Tierhalter ein essenzielles Futtermittel. Zudem kommt der Mais auch in Biogasanlagen zu Einsatz, wo die in ihm gespeicherte Sonnenenergie in elektrischen Strom und Wärme umgewandelt wird. Dementsprechend werden drei Un­ter­arten Mais angebaut. Konkret sind das Körnermais, Silomais und Mais für Biogasanlagen. „Mais liebt es warm. Weil aber unsere Sommer relativ kurz sind, wird Zuckermais als Lebensmittel hier nicht angebaut“, sagt König und erläutert, dass Mais für viel Zucker eben auch viel Sonne braucht.

Im Kreis wachsen deshalb – in diesem Jahr auf rund 5000 Hektar – vor allem Futtermittelsorten. „Körnermais wird ähnlich wie Getreide gedroschen“, beschreibt König. Deshalb kommt es bei diesem aufs Korn an, das verfüttert wird. Silomais dagegen wird als gesamte Pflanze verarbeitet, Stängel, Blätter und Kolben werden gehäckselt zu Rinderfutter fermentiert. Was letzten Endes zu unterschiedlichen Zuchtzielen führt, erläutert König. Ebenso beim Biogas-Mais, der einen hohen Energiegehalt haben soll. Bei Futtermittelmais sei es dagegen wichtig, dass er zur Ernte wenig oder keinen Zucker enthält, sondern Stärke. „Zucker würde beispielsweise bei Silomais zur einer alkoholischen Gärung führen, was natürlich nicht passieren soll.“

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Mais gehört zu den sortenreichsten Agrarpflanzen. Allein in Deutschland seien rund 1000 verschiedene Saatgutsorten auf dem Markt, so König. Für die Landwirte ist es deshalb nicht immer einfach, den optimalen Samen zu finden. Wer dabei einen Fehler macht, eine Maissorte wählt, die mit den örtlichen Boden- und Witterungsbedingungen nicht klarkommt, erntet nichts. Und genau um das zu verhindern, gibt es seit 1991 den Maisfeldtag. „Hier stehen zehn von uns empfohlene Sorten“, sagt König und verweist auf die nebeneinander wachsen Pflanzen. Schon für den Laien sind die Unterschiede, deutlich zu erkennen.

Beim Maisfeldtag lassen sich die Landwirte die einzelnen Sorten oder die Wirkung verschiedener Pflanzenschutzmittel erklären. Quelle: Jörg Reuter

Die Bauern mit ihren geschulten Augen sehen da natürlich einiges mehr. In kleinen Grüppchen lassen sie sich an jedem Schlag von den Experten die Sorten und deren Eigenschaften erläutern. In aller Regel sind das Hybriden, die aus einer einmaligen Kreuzung speziell gezüchteter Stammlinien hervorgehen. König weiß, dass die Hybridzüchtung nicht unumstritten ist, sie sei aber nötig, um den Mais mit den gewünschten Eigenschaften auszustatten.

Azubis sehen, was sie sonst lesen

Bekanntermaßen ist auch der Einsatz von Beize und Herbiziden umstritten. Die Maissamen werden oft mit chemischen Mitteln gebeizt, um sie vor Fraßschäden zu bewahren. Herbizide kommen bei der Unkrautbekämpfung zum Einsatz. Wie einzelne Mittel wirken und wie ein komplett unbehandeltes Maisfeld aussieht, kann ebenfalls vor Ort verglichen werden. „Das bringt viel, wir sehen hier an der Pflanze auf dem Feld, was wir sonst nur in Büchern lesen“, so Carolin Martin, die zu den angereisten Azubis gehört. Mit dem Tag der Lehrlinge wollen die Gastgeber den Feldtag aufwerten und Synergien nutzen, um den Azubis praxisnah und tiefgründig von der Genetik bis zur Erntetechnik viel Fachwissen zum Mais zu vermitteln.

Von Jörg Reuter