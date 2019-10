Altenburg

Der Kaufpreis bleibt gleich, die Gewinnchancen steigen: Mit dieser Neuigkeit hält der Adventskalender des Altenburger Lions Clubs Einzug in die Verkaufsstellen. 3000 Exemplare haben die Löwen drucken lassen – allesamt für den guten Zweck, denn der Erlös wird gespendet. „Wir konnten dank großer Unterstützung durch Sponsoren die Zahl der im Kalender versteckten Preise auf 220 steigern – mit einem Gesamtwert von 10 000 Euro“, berichtet Lions-Präsident Claus Jäger sen. erfreut. Damit gibt es auch mehr Gewinnzahlen, die den Kalenderkäufern Preise bescheren.

Kalender sind nummeriert

Wie in den beiden vergangenen Jahren, ist jedes Kalender-Exemplar mit einer Nummer markiert – welche Nummern gewinnen, wird ausgelost und vom 1. bis 24. Dezember Tag für Tag in der Osterländer Volkszeitung sowie per Gewinnhotline bekanntgegeben. Neu ist in diesem Jahr auch die Vergabe eines Hauptpreises – natürlich am Heiligen Abend. „Eine Espressomaschine im Wert von über 1000 Euro“, kündigt Claus Jäger an.

Verkauf zum Preis von fünf Euro

Die Kalender sind zum gewohnten Preis von fünf Euro ab sofort unter anderem in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 erhältlich. Außerdem in der Schnuphase’schen Buchhandlung in der Kronengasse 5, bei der Altenburger Tourismus GmbH am Markt 17, bei Expert Jäger in der Leipziger Straße 89b und bei Möbel Schröter in Windischleuba am Fünfminutenweg Nord 7.

Von Kay Würker