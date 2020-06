Preissteigerung soll Bootsverleih am Altenburger Inselzoo über Wasser halten

Altenburg

Am Großen Teich schlagen die Wogen hoch: Nach einer deutlichen Preiserhöhung am Bootsverleih steht der Betreiber in der Kritik, äußerten Altenburger in sozialen Medien Unmut, witterten Abzocke. Was hat Angelo Antoniolli veranlasst, derart an der Preisschraube zu drehen? Die OVZ hakte nach.

Im April 2019 hat Antoniolli, der auch das benachbarte Parkhotel und das Eiscafé „Teichterrassen“ betreibt, den Bootsverleih am Inselzoo übernommen. Nach einer öffentlichen Ausschreibung bekam er von der Stadtverwaltung den Zuschlag, setzte sich gegen zwei andere Bewerber durch. Er habe, so teilte damals die Stadtverwaltung mit, die besten Konditionen für Ausleihwillige geboten. Dabei ging es konkret um Gebühren und Öffnungszeiten. Antoniolli versprach für die 2019er-Saison: „Die Preise bleiben stabil.“

Ausleihgebühren nicht mehr pro Boot, sondern pro Person

Doch in diesem Sommer sieht das anders aus. Die Preise wurden massiv angezogen. Mittlerweile gelten die Ausleihgebühren nicht mehr pro Boot, sondern pro Person. 2019 bezahlte man für eine halbe Stunde Ruderboot-Nutzung noch 1,50 Euro und für eine ganze Stunde 2,50 Euro. Eine halbe Stunde Tretboot kostete 2,50 Euro, eine volle 4,50 Euro. Dabei war es egal, wie viele Personen im Boot sitzen.

Ab dieser Saison hingegen wird preislich zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden, aber nicht mehr zwischen Tret- und Ruderboot. Ein Erwachsener bezahlt für eine halbe Stunde 2,50 Euro, ein Kind 1,50 Euro. Pro Person. Für eine vierköpfige Familie bedeutet das zum Beispiel: Sie zahlt nun für die 30-minütige Tretboot-Spritztour statt 2,50 Euro den neuen Preis von 8 Euro.

Preiserhöhung für kostendeckendes Arbeiten nötig

Warum dieser Preissprung? Angelo Antoniolli begründet das mit der für ihn völlig neuen Situation. Anders als der vorhergehende Pächter habe er keinerlei Unterstützung von der Stadt, müsse als privater Betreiber für alles allein geradestehen – von den Personalkosten bis zu den Reparaturen. Rathaussprecher Christian Bettels bestätigt das auf Nachfrage: „Herr Antoniolli hat einen privatisierten Vertrag. Er hat den Standort und die Boote übernommen.“

2019 habe er zunächst testen wollen, wie er trotz der neuen Rahmenbedingungen mit den vom Vorpächter übernommenen Preisen wirtschaften könne. Doch es sei nicht möglich, ohne Unterstützung der Stadt bei unveränderten Preisen die Kosten zu decken. Allein die Reparaturkosten für ein Boot können sich bis auf 1000 Euro belaufen, rechnet Antoniolli vor. Noch dazu sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass der Bootsverleih erst spät im Jahr öffnen durfte, weitere Einnahmen wegbrachen. Die Preiserhöhung, auch wenn sie kräftig ist, sei nun nötig, um zumindest kostendeckend zu arbeiten, nicht ins Minus zu rutschen wie der Pächter zuvor, erklärt Antoniolli.

Rückendeckung durch die Stadtverwaltung

Er habe seinen Bootsverleih mit anderen Angeboten in der Umgebung verglichen. „Auch das Lindenvorwerk hat ähnliche Preise. Da bezahlt man auch pro Person“, stellt er fest. Zudem gibt ihm die Stadtverwaltung Rückendeckung: Antoniolli muss jede Preisänderung mit der Stadt vereinbaren, braucht das Einverständnis aus dem Rathaus. Das liegt vor, berichtet Christian Bettels.

Auch die Imbisshütte vor dem Bootsverleih hat Antoniolli selbst finanziert, um den Standort attraktiver zu machen. Der Hotelier ist zuversichtlich, dass der Verleih mit der neuen Preistabelle nun längerfristig stabil kalkuliert ist. Für größere oder sozial schwächere Familien gebe es die Möglichkeit, mit einem Familienpass oder einer Mehrkindfamilienkarte Ermäßigung zu bekommen. Dann, sagt Antoniolli, koste das komplette Boot nur 5 Euro.

