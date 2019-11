Premiere auf dem Schloss: Ganz in Weiß im herzoglichen Festsaal

Altenburg

Die Niederwiesaerin Evelyn Dittrich hat sich auf Hochzeitsmessen auf Schlössern spezialisiert. 54 an der Zahl sind es im Laufe der Jahre geworden. Bisher fanden ihre Messen ausschließlich auf sächsischen Schlössern statt, wie etwa Waldenburg und Lichtenwalde. Die 1. Hochzeitsmesse auf Schloss Altenburg ist da am Sonntag eine Premiere im doppelten Sinne. Zum ersten Mal öffneten sich die prachtvollen Räumlichkeiten der ersten Etage von Bach- bis Festsaal für diese Thematik – und das erste Mal ist ein Schloss außerhalb Sachsens der Veranstaltungsort.

Aber da die Residenzstadt historisch gesehen erst seit Kurzem zu Thüringen gehört, geht das wohl in Ordnung. Die Idee, Evelyn Dittrich in die Skatstadt zu locken, stammt von Michael Herrmann. Der Altenburger Hochzeitsfotograf von „ABGedreht Wedding“ findet, dass es endlich an der Zeit dafür sei und das Schloss genau der richtige Ort dafür: „Wir haben so was vermisst in Altenburg.“

Heiratswillige wie Michelle Krumsdorf und Tom Hinrichs haben am Sonntag unter rund 50 Anbietern die Qual der Wahl. Das junge Paar aus Leipzig will im nächsten Jahr in Altenburg heiraten. Die Messe nutzen sie, um Eindrücke und Ideen zu sammeln, denn klar ist ihnen nur eines: Sie möchten eine freie Trauung und irgendwo draußen soll es sein. „Ich habe das bei meinem Bruder in Zwenkau gesehen. Das hat mir sehr gefallen“, erzählt die 24-Jährige. Eine freie Trauung bietet die Möglichkeit einer sehr persönlichen selbst gewählten Zeremonie am Ort der Wahl. Im Fall der Leipziger sollte Platz für 70 Hochzeitsgäste sein. „Und das sind nur die engsten Familienmitglieder“, erklärt der zukünftige Bräutigam. Die Antwort nach der Motivation für die geplante Heirat kommt von der Trauzeugin der beiden: „Es ist das I-Tüpfelchen einer Beziehung, um sie rund zu machen.“

Verschiedene Anbieter rund ums Heiraten hatten ihre Stände aufgebaut, offerierten zum Beispiel Trauringe und Schmuck. Quelle: Mario Jahn

Liebhaber der klassischen Hochzeit in Weiß wurden im Schloss ebenso fündig wie Suchende nach außergewöhnlichen Ideen für die Gestaltung der Feierlichkeit. Ob heiße Feuershow mit Akrobatik, Lasso- und Messerwerfen, ungewöhnliche Motive für Hochzeitsfotos oder das Ausleihen historischer Kinderwagen für das etwas andere Familienporträt: Die 1. Hochzeitsmesse im Altenburger Schloss hatte eine schöne Bandbreite zu bieten. Allein schon das halbe Dutzend Oldtimer vorm Museumseingang war ein Hingucker und machte Lust auf die zweite Auflage der Messe.

Von Dana Weber