Posterstein

Ein Stiel, ein stilisierter Pferdekopf: Fertig ist ein seit Jahrhunderten beliebtes Kinderspielzeug, das in aller Welt kleine und größere Verehrer hat. Ein internationaler Liebling also – und damit genau richtig, um ihn zum Weltkindertag am Freitag zu satteln. Erstmals findet am neuen Thüringer Feiertag am 20. September auf Burg Posterstein ein Steckenpferd-Turnier statt. Wer kein eigenes Reittier mitbringt, kann zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in der Burg unter Anleitung und so lange der Vorrat reicht aus einer Socke, Heu und einem Stecken ein ganz individuelles Steckenpferd basteln, teilt das Museumsteam mit. Auch „Leihpferde“ der Burg Posterstein stehen zur Verfügung.

Wettbewerb in drei Disziplinen

Die „Gefolgschaft zu Posterstein“ gibt am Freitagvormittag auf dem Burghof Tipps zum Armbrustschießen. Von 11.30 bis 12.30 Uhr gibt es eine kleine Stärkung im Burgkeller. Turnierbeginn ist um 13 Uhr. In drei Disziplinen beweisen die Teilnehmer ihr Können. Für ihren Mut erhalten alle Teilnehmer eine ganz besondere Urkunde. Natürlich gibt es auch ein paar Infos zu historischen Ritterturnieren. Wer in ritterlichem Kostüm erscheint, erhält ein Freigetränk zur Stärkung, ermuntern die Veranstalter.

Anmeldung bis 12.30 Uhr

Für die Teilnahme am Turnier sollte man sich bis spätestens um 12.30 Uhr vor Ort anmelden. Die Teilnahme ist im normalen Eintrittspreis enthalten. Für Steckenpferd-Basteln und Essen wird eine kleine Aufwandspauschale erhoben. Wer sein eigenes Picknick mitbringen möchte, kann dies gern im Burgkeller oder im Burgpark essen.

Zum ersten Mal erhält der Museumsverein bei einer Veranstaltung Unterstützung von der neuen Interessengruppe „Ideen für Burg Posterstein“, zu der auch die „Gefolgschaft zu Posterstein“ gehört.

Von OVZ