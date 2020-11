Premiere vor der Zwangspause: Ballettabend zum Abschied im Altenburger Theater

Altenburg

Was wäre das im hiesigen Theater beheimatete Thüringer Staatsballett ohne seine Chefin?! Immer wieder gelingt es Silvana Schröder, mit spektakulären, berührenden, mitreißenden Inszenierungen ihr Ensemble zu formidablen Leistungen zu führen. Aus jüngster Vergangenheit sei nur an den gerade mit dem Theater-Oskar dekorierten Sensationserfolg „Forever Lennon“ erinnert. Nun schickt die 51-Jährige die Eleven des Staatsballetts auf eine Reise durch die Welt des Tanzes.

Und diese „Tour de Danse“ hat das Potenzial für einen neuerlichen Publikumserfolg. Das zumindest lassen die zahlreichen Bravos und der stürmische Schlussapplaus zur Premiere am Samstagabend in Altenburg vermuten. So man denn angesichts der noch weiter ausgedünnten Zuschauerreihen (die OVZ berichtete) überhaupt von einem Sturm sprechen kann. Bei einem voll besetzten Theaterzelt wäre es auf jeden Fall einer gewesen.

Eine Szene aus dem Sensationserfolg der vorigen Spielzeit „Forever Lennon“: Felipe Dos Santos Vasques interpretiert den John-Lennon-Hit „Love“ aus dem Jahr 1970. Quelle: Ronny Ristok

Seit Beginn der Spielzeit 2018/19 gibt es für das Ballett ein Nachwuchs-Programm, das von der Thüringer Staatskanzlei ermöglicht und bis 2024 finanziert wird. Die Eleven (französisch für Schüler) können so nach der Ausbildung ihre Fähigkeiten ausbauen sowie erste Bühnenerfahrungen sammeln. Mittlerweile 14 junge Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt nutzen derzeit diese Chance am Altenburg-Geraer Theater. Mit der „Tour de Danse“ wurde ihnen nun sogar ein eigenes Programm zusammengestellt.

Die ganze Welt des Tanzes

Die Ballettdirektorin eröffnet dem Publikum in dieser Produktion die ganze Welt des Tanzes, die von großer Klassik mit Szenen aus „Schwanensee“, „Giselle“ oder „Dornröschen“ über Stücke mit Volkstanzcharakter wie „Taras Bulba“ bis hin zu Zeitgenössischem mit – was sonst? – „Forever Lennon“ reichen. Dabei müssen von den Eleven große Sprünge, schnelle Drehungen und der obligatorische Spitzentanz gleichermaßen gemeistert werden. Dies gelingt selbstverständlich noch nicht alles perfekt. Doch kleine Stolperer oder einen falsch gelandeten Sprung im Klassik-Bereich hat das Publikum einfach freundlich übersehen angesichts der Hingabe, mit der die jungen Leute agieren.

Zwei Solisten sind die Überraschung

In Erweiterung des ursprünglichen, so auch im Programm-Flyer dokumentierten Ablaufs hat Silvana Schröder den Abend um drei Tänze mit den Solisten des Staatsballetts Alina Dogodina und Vitalij Petrov erweitert. Der „Sterbende Schwan“ der Theater-Oskar-Preisträgerin sowie die beiden Pas de deux „Rose of death“ und „Spiegel im Spiegel“ lassen dem Publikum den Atem stocken. Unverkennbar: Die beiden tanzen in einer anderen Liga.

Ganz klassisch: Amaya Simon, Victor Costa Santos und Andrea Gimenez tanzen einen Pas de trois aus dem romantischen Ballett „Paquita“ aus dem 19. Jahrhundert. Quelle: Ronny Ristok

Entsprechend der Hygienevorgaben hat die Ballett-Chefin insgesamt Tänze ausgesucht, die mit nur wenigen Akteuren auskommen. Nur ein einziges Mal zum Schluss dürfen alle Eleven gemeinsam auf die Bühne und interpretieren in der neuen Schröder-Choreografie „TraumTänzer“ den berühmten Maskentanz (!) aus „Romeo und Julia“ neu. Humorvoll und selbstironisch mit Blick auf Corona. Doch die Einhaltung aller Sicherheitsabstände und sonstiger Bestimmungen haben am Ende nichts genützt. Die zweite „Tour de Danse“ am Sonntagabend war die vorerst letzte Vorstellung in Altenburg. Das Theater ist ab Montag in großen Teilen wieder zum Nichtstun verdammt, was das Ensemble von Silvana Schröder besonders hart trifft. Intendant Kay Kuntze formulierte es jüngst so: „Ballett ist Hochleistungssport. Ein Tänzer, der ein Jahr lang nicht getanzt hat, ist wahrscheinlich berufsunfähig.“

Altenburger Theater schließt am 2. November Vom 2. bis einschließlich 30. November finden in den Spielstätten des Theaters Altenburg Gera keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Der reguläre Spielbetrieb wird in diesem Zeitraum eingestellt. Das Theater bittet alle betroffenen Karteninhaber um zeitnahe Rückgabe beziehungsweise Rücksendung der Tickets. Der Wert der Karten könne in einen Gutschein mit drei Jahren Gültigkeit umgewandelt, dem Theater gespendet oder ausgezahlt werden. Für alle drei Optionen sei es erforderlich, Kontakt zur Theaterkasse aufzunehmen, da keine automatische Handhabung erfolgen könne. Die Abwicklung könne direkt in den Theaterkassen zu den Sonderöffnungszeiten oder postalisch beziehungsweise per E-Mail erfolgen – mit dem Formular unter www.theater-altenburg-gera.de. Inhaber von Festplatz-Abonnements werden individuell schriftlich benachrichtigt und brauchen nicht selbst aktiv zu werden. Ab Anfang Dezember soll es wieder öffentliche Veranstaltungen geben. Wann der Vorverkauf beginnt, werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben. Sonderöffnungszeiten der Theaterkasse Altenburg in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10: dienstags 10 bis 18 Uhr, mittwochs 10 bis 17 Uhr, an den anderen Wochentagen ist die Kasse geschlossen; Telefon: 03447 585160

Von Ellen Paul